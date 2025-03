Sin rendir informe ex Tesorera de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que la ex tesorera municipal no ha respondido a los llamados del ayuntamiento, a pesar de que se le ha solicitado su presencia para aclarar temas financieros, entre ellos un presunto fraude de aproximadamente un millón de pesos en el departamento de tesorería y el destino de ciertos recursos provenientes de las participaciones.

"El proceso de entrega y recepción no se dio como quisimos. No tengo conocimiento exacto de lo sucedido, pero será analizado y posteriormente explicado. Había escuchado sobre ese fraude, pero no contamos con información concreta al respecto", declaró la alcaldesa.

Pérez Cantú también señaló que en la revisión de las finanzas municipales se han detectado irregularidades administrativas en el manejo de algunas participaciones. Debido a esto, el ayuntamiento procederá legalmente mediante una denuncia y dará seguimiento al caso.

La alcaldesa enfatizó que han intentado establecer comunicación con la ex tesorera municipal, Beatriz García para que brinde información al respecto. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración, hace casi tres meses, la ex funcionaria no ha atendido los llamados ni ha respondido a las invitaciones para aclarar la situación.

"Estamos trabajando para ordenar las finanzas del municipio y avanzar en su estabilidad", concluyó Pérez Cantú.