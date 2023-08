Sin robos en Frontera

Los operativos que realizan las corporaciones de seguridad en los distintos planteles educativos, han brindado buenos resultados, así lo comentó Angélica Jacobo; directora de Educación.



Estos rondines por parte de los elementos de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Guardia Nacional, Seguridad Pública, han servido para que los amantes de lo ajeno no afecten los planteles educativos ni la educación de miles de estudiantes.

"Hasta ahorita no hay reportes de robo, solamente hubo un intento de robo en una primaria pero afortunadamente se detectó a tiempo y se impidió la afectación", comentó Angélica Jacobo; directora de Educación.

Comentó que los elementos de las distintas corporaciones están en diferente horas del día y la noche, el rondín es constante, los oficiales bajan de las patrullas supervisan y es la forma en que se ha podido controlar los robos.

La maestra mencionó que lo que se pretende por parte del alcalde Roberto Piña es que los niños y jóvenes puedan regresar sin problema alguno a las aulas, es decir que no se queden en casa por el hecho de que no haya luz, que no haya agua o cualquier otra situación.