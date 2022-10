Sin salones en Preparatoria

FRONTERA COAH. -Padres de familia de estudiantes de una preparatoria en el Ejido 8 de Enero se acercaron al alcalde para que intervenga y les presten las instalaciones de una secundaria para que sus hijos puedan tomar clases pues no cuenta con una infraestructura, el alcalde dijo que hará lo necesario y se comprometió a construir por lo menos dos o tres salones para que no haya necesidad de pedir prestadas instalaciones.

"Fui a supervisar un sistema de riego y me hablaron los maestros y padres de familia que son de la preparatoria abierta que está en la tarde en el ejido y me dijeron sobre esta problemática", comentó el alcalde Roberto Piña.

Dijo que hay 77 jóvenes en esa preparatoria y no tienen instalaciones, les prestaban la secundaria técnica que está en el ejido, pero ya decidieron no prestársela y tienen alrededor de mes y medio o dos meses recibiendo clases en el salón Ejido que no tiene las condiciones para que ellos estén ahí, los baños no están en condiciones y ahora que se acerca el tiempo de frío va a ser un problema muy fuerte para ellos por eso le pidieron que intervenga ante las autoridades para que les den permiso en las instalaciones de la secundaria.

Dijo que se va a reunir con las autoridades con el profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos para pedirle que hagan algo por los muchachos, destacó que lo que más le gustó es que están haciendo actividades y todos los ejidatarios están en el mismo canal para construir una preparatoria en el ejido.

"Cómo me refiero a qué están en el mismo canal, ya donó el ejido un 50 por 50 que tienen a dos cuadras de la plaza, por lo que necesitan de arranque tres aulas, baños y un salón de maestros. Ya les mandé mensaje a mis amigos empresarios de Frontera para ver si me pueden ayudar y si me ayudan las empezamos desde antes de que termine el año", comentó.

Agregó que es una preparatoria rural que depende del COBAC, destacando que se va a poner a trabajar para ver si antes de que termine el año está al menos el arranque, mencionó que está metido con el tema de educación y si se construyen mejores escuelas y mejores espacios están haciendo lo que les corresponde a ellos, mientras que el tema de educación lo tendrán que hacer otras gentes.