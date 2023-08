Sobrevuelan área

OCAMPO COAH-. José Ángel Herrera; titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, señaló que ayer abordaron el helicóptero que el Gobierno del Estado Utiliza para acciones de seguridad, sin embargo no hay información hasta este momento.



Dijo que es debido a que no hay comunicación con quienes están en la brigada de búsqueda, ya que se tienen que mover a un lugar donde pueden obtener señal.

Ayer desde las 5:00 am personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas así como el piloto y el testigo, que es uno de los jóvenes que logró cruzar a Estados Unidos pero fue deportado, acudieron a sobrevolar el área en donde fue la última vez que lo vieron.

Son puntos cortos pero el camino está inaccesible, tienen que llegar a la escuela de Boquillas del Carmen para tener comunicación,

"No se me ha informado nada, no tengo comunicación con ellos, no sabemos cómo van, si hay personas sin vida, no tenemos información ese es el problema", comentó el fiscal.

Posteriormente se dio a conocer que el helicóptero estaba sin combustible por lo que retomarían las labores el día de hoy a temprana hora.