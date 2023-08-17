Solicitan apoyo para doña María

FRONTERA COAH.- María Ninfa Rosales Cuevas tiene más de 70 años de edad y presenta un problema de salud en su pie derecho, le han dicho que es necesario amputarlo pero ella menciona que unas simples llagas no pueden hacerle perder su pie.

Comentó que fue de un día a otro que aparecieron esas llagas, ella acudió a varios médicos pero nunca le dieron un diagnostico hasta hace poco que le informaron que por la condición de su pie había que amputarle.

"Pero yo siento que mi pie está bien, ya he ido con otros doctores y no me hacen nada, no me dicen nada, eso me salió hace tiempo yo estaba sola porque siempre he estado sola, mi hija no estaba aquí andaba fuera pero a mí se me cayó un bloque y ahí empecé con la molestia, yo me curaba sola hasta que se me hizo el pie bien negro", comentó.

Su nieto la llevó a consultar y ahí la doctora le dijo que su pie estaba en mal estado que posiblemente lo iba a perder pero doña María le explicó lo que había pasado, ese día le hicieron una limpieza y curación que costó 500 pesos pero necesita curación a diario.

"Yo no tengo dinero para pagar eso, ¿de dónde? Yo recibo la ayuda pero no tengo pensión pago, agua luz y alimentos, no me alcanza y mi hija que es la que me mira vende cosas chicharrones, yukis y no alcanza", señaló.

Doña María tiene seguro social pero ahí no le hacen curaciones ahí por eso pidió ayuda de los ciudadanos para obtener vendas, gasas, pomadas y el material necesario para su curación, los interesados en apoyarla pueden encontrarla en su domicilio ubicado en la calle Apolonio M. Avilés #814 de la colonia Borja entre 1°de Mayo y Héroes de Nacozari.