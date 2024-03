Solicitan apoyo para padre soltero

FRONTERA COAH.- Alma Pérez; de Ministerio de Soplando Vidas dio con el caso de Edgar un joven padre soltero que tiene dificultades económicas por lo que pidió el apoyo de la población pues además de ser trabajador, padre y madre, también está al tanto de su madre.

Su esposa le entregó al niño que actualmente tiene 7 años de edad, no quiso hacerse responsable, tienen la custodia del niño y tiene a su cargo a su mamá, trabaja en una fábrica en donde recibe mil 800 pesos de pago pero con el rebaje de la vivienda le quedan mil 200 pesos.

Alma Pérez comentó que además acaba de sacar un refrigerador con cargo al recibo de la luz, por lo que la situación económica de esta familia es muy complicada.

La madre de Edgar tiene una pensión de mil pesos pero es cada mes, además la señora trabaja en la escuela donde está el niño y ahí se pone a limpiar y trapear, le dan 150 pesos.

"Él dice estar desesperado porque no completa, yo digo si es difícil ser una mamá soltera, para un papá es mucho más difícil por eso platicando con él ayer que le llevé una despensa me dice que no tenían que comer", comentó Alma Pérez.

Dijo que lo que pedía era alimento y un trabajo durante el sábado y domingo ya que él trabaja de lunes a viernes en la fábrica, podría sacar algo extra durante el sábado y el domingo.

Viven en colonia Jardines de Aeropuerto por sí alguien desea ayudarlos, también pueden contactar a Soplando Vidas en el 8661419732, donde se le hará llegar cualquier ayuda.

Alma Pérez comentó que el joven entra muy temprano a trabajar y sale a las 7:00 pm, no tiene oportunidad de recoger las cosas, su madre ya es mayor y trae al niño con ella por lo que sí alguien desea apoyar la causa pueden comunicarse a Soplando Vidas.

"Siempre escuchamos de mamás solteras y se nos hace difícil pero Edgar es un papá soltero al que dejaron a su cargo un niño, está en la escuela pero su papi se ha encargado de él, de su alimentación, de su escuela sabemos los gastos de escuela, útiles uniformes, lista escolar y lo que a diario ocupa aparte de du segmento ropa y calzado.

Quien quiera apoyarlo pueden hacerlo con despensa al domicilio en Calle Alcatraces #531 colonia Jardines de Aeropuerto en Frontera, la entrevistada mencionó que cualquier tipo de ayuda les será de bendición.