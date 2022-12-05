Solicitan docentes equipo de abogados

SALTILLO, COAH.- El candidato a la Secretaría General de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón, aseguró que es necesario contar con un área jurídica para cuidar los derechos laborales de los docentes para que cuenten con la seguridad de estar protegidos en situaciones donde se impacta negativamente tanto al personal, como al colectivo escolar.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa en donde también expuso que continúa en reuniones con el gremio para promoverse como Delegado del SNTE en Coahuila, mismas en las que ha sido bien recibido; además de que se ha fomentado el diálogo y derivado de ello, trascendió que una de las solicitudes era contar con el área jurídica profesional que asesore y respalde al personal educativo.

“Existe un daño colateral en muchos de los casos que deja dañado el prestigio y honorabilidad de los maestros, pues luego se demuestra que algunos compañeros son víctimas de calumnias y mentiras; por otra parte, la Sección 5 del SNTE jamás solapará una conducta reprobable de ningún maestro, aunque tampoco permitiremos que se les violente su nombre y que se afecten sus derechos, cuando se demuestre que no existe nada en su contra”, destacó Everardo Padrón.

El candidato insistió en que no se solapará o protegerán las conductas inapropiadas, pero también se ha demostrado en muchos casos que a los docentes se les acusa, juzga y condena sin que exista una investigación previa, sobre todo por presuntos actos de acoso o maltrato hacia los alumnos.

Finalmente, Padrón aseguró que otro de los proyectos que se concretarán toda vez que logre obtener la dirigencia en Coahuila del SNTE es la reactivación de las mesas de representación magisterial para garantizar el derecho digno a la salud en los hospitales del ISSSTE.