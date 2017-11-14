Solo cuatro trabajadores tienen en Ecología

Castaños.-Solo con cuatro trabajadores se desempeña el área de Ecología encargado de la limpieza de Plazas y Jardines, así lo manifestó la regidora Claudia Inés Andrade Sandoval.

La falta de empleados ha complicado la limpieza de esta ciudad, es notoria la maleza acumulada y la mala imagen que brinda al Municipio.

“Sí nos hace falta más personal, pues contamos con pocos en total son siete y de ellos algunos incapacitados, por lo que son solo cuatro los que están laborando”, mencionó.

Por otra parte, detalló que los reportes de mayor demanda a este departamento es por los vecinos que tienen animales en sus casas, tales como caballos, cerdos y en general animales de corral, detalló que la gente no hace conciencia que el pueblo es una zona urbana.

“Hemos batallado un poco en este aspecto, para que la gente concientice que es una zona urbana, pero por la cantidad de ejidos que existen en esta ciudad, la gente mantiene a los animales en sus hogares, lo que ha provocado malos olores, o daños a otras casas”, mencionó.

Sin embargo, detalló que se han atendido los 68 reportes y la gente de forma inmediata atiende el llamado de Ecología y retira los animales, sin embargo, pasa un lapso y de nueva cuenta los vuelven a llevar.