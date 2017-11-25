Solo tenía 17 años

Frontera.- Por motivos que no se conocieron, el joven de 17 años de edad que ayer decidió salir por la llamada puerta falsa solo llevó a cabo cursos de preparación previos al arranque del ciclo escolar en el Cecytec Frontera que tiene sus clases vespertinas en las instalaciones de la escuela Victoriano Cepeda en la colonia Occidental donde el jovencito vivía.

Irving Hernández Hernández de 17 años de edad, es el joven que ayer cortó su existencia sin conocerse hasta el momento los motivos que lo orillaron a tomar la fatal y trágica decisión.

Por haber sido un alumno que estuvo en cursos durante el período vacacional, el personal docente del plantel que ocupa las instalaciones de la escuela Victoriano Cepeda se mostró desconcertado ante tal noticia.

Se conoció de manera extraoficial en el plantel educativo que Irving Hernández fue un alumno regular durante los cursos a los que asistió pero también que les causó extrañeza el hecho de que no se inscribió para el arranque del actual período.

Se dijo que aunque personal del Cecytec acudió en varias ocasiones al domicilio del joven con quien lograron establecer comunicación, solo decía que sí se inscribiría pero ya no regresó al plantel, desconociéndose el motivo por el cual no ingresó como era su intención o como lo marcaba justo al estar en los cursos.

Cabe señalar que ayer las autoridades y la familia del joven desconocían los motivos que lo orillaron a salir por la llamada puerta falsa, pues no dejó recado póstumo sobre la causa de su decisión.