Son jóvenes los de mayor riesgo

FRONTERA., COAH.- Son los jóvenes de 18 a 29 años los más renuentes a vacunarse contra el covid-19, sin embargo son los que más riesgo corren a contagiarse, pues andan en su mayoría de fiesta en fiesta sin ningún temor, lo anterior infirmó el director de salud Ramiro Tijerina al momento que exhortó a las personas de este grupo de edad a aplicarse la dosis de vacunación en los próximos días.

El Director de Salud municipal dijo que existe mucha predisposición de los jóvenes de este rango de edad a vacunarse, pues en reiteradas ocasiones ha escuchado a los muchachos decir que si no se vacunan no pasa nada debido a que ellos sin jóvenes y fuertes sin embargo no han pensado que al salir a fiestas, antros y viajes pueden atraer el virus a sus hogares y contagiar a los adultos mayores y ahora a los niños quienes no cuentan con vacuna disponible para ellos.

Comentó que la vacunación para este rango de edad se lleva a cabo el próximo 8 y 9 de agosto a partir de las 8.00 de la mañana en las instalaciones del Gimnasio Municipal Rodolfo Luna Torres, donde habrá 4 mil dosis disponibles para quienes acudan.

También lee: Sicarios disparan contra reten; Era miembros de "Los Chapitos"

Mencionó que en esta ocasión será la vacuna perteneciente al laboratorio AstraZeneca la que se aplicará a los jóvenes que se encuentren entre los 18 y 29 años de edad, siendo muy importante que acudan ese día con el expediente electrónico ya impreso, así como copia del CURP y de la credencial de elector.

"Es necesario que los jóvenes se vacunen, estamos cerrando los ciclos de vacunación y si se les pasa la vacuna se tendrán pocas oportunidades de que se les apliquen, sabemos que al vacunare se protege al organismo de sufrir fuertes síntomas de contraer la enfermedad, por lo que es necesario que se sigan protegiendo".