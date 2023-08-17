Supervisa alcalde obras en auditorio

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Gobierno de Cuatro Ciénegas avanza en proyectos de obra con recursos propios y el apoyo de empresas o sociedad civil, comprometidos en la conservación del Pueblo Mágico.

El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez supervisó las acciones realizadas en el Auditorio Municipal “Arturo Cantú” para cuidar su imagen y conservar estructuras.

Las obras consisten en Construcción de barda en la parte exterior, Rehabilitación de áreas con Limpieza y pintura para el cambio de imagen del inmueble.

El alcalde Beto Villarreal agradeció a la empresa ORICA por la donación de la malla ciclónica utilizada en la construcción de la barda exterior.