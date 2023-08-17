Contactanos

Supervisa alcalde obras en auditorio

Beto Villarreal agradeció el apoyo de empresas y sociedad civil, comprometidos con el municipio.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 17 agosto, 2023 - 06:22 p.m.

El Gobierno de Cuatro Ciénegas avanza en proyectos de obra con recursos propios.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  El Gobierno de Cuatro Ciénegas avanza en proyectos de obra con recursos propios y el apoyo de empresas o sociedad civil, comprometidos en la conservación del Pueblo Mágico.

El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez supervisó las acciones realizadas en el Auditorio Municipal "Arturo Cantú" para cuidar su imagen y conservar estructuras.

Las obras consisten en Construcción de barda en la parte exterior, Rehabilitación de áreas con Limpieza y pintura para el cambio de imagen del inmueble.

El alcalde Beto Villarreal agradeció a la empresa ORICA por la donación de la malla ciclónica utilizada en la construcción de la barda exterior.





 

