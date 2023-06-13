Supervisa alcalde plaza de “la Occi”

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Clemente Piña realizó un recorrido de supervisión en la obra de rehabilitación de la plaza de la colonia Occidental en donde se tiene un 40% en el avance, la inversión total es de 3 millones de pesos.

El alcalde llegó acompañado de Roberto del Bosque; director de Obras Públicas y estuvieron revisando los avances que se han tenido, en el lugar.

1 / 2 Se tiene un importante avance. 2 / 2 La inversión es de 3 millones de pesos. ❮❯

La obra arrancó hace algunos días, lo que se realizará es la rehabilitar todos los andadores, el concreto estampado, se pondrá una base de 12 centímetros de concreto, se van a redondear las esquinas que están 45 º se arreglará la cancha de basquetbol y se colocará una portería para que puedan jugar soccer.

Además se pondrá un andador para la gente que va a correr y camina en el lugar, se hará de un material que es pintura con arenas silicas y que le da el aspecto como pista de tartán y tiene amortiguamiento, es un material muy bueno que se utiliza en las canchas de basquetbol.

En aproximadamente un mes y medio se terminará con la obra, se quitarán los arbotantes que están en andadores y que ya no se utilizan, se quedaran solamente los que estén funcionando de la manera correcta