Supervisa Lencho Siller acciones en Dr. Vagón

FRONTERA, COAH.- El Alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje y la primera dama, Martha Zinnia Beltrán de Siller están muy al pendiente de las acciones y las necesidades q se pudieran presentar durante la instancia del Dr. Vagón en las oficinas de Ferromex, que se ubican en la Estación de Ferrocarril.

El Alcalde fue ayer sábado saludando a los pacientes que acudieron desde temprana hora.

Y es que la gente acude desde muy temprana hora por su ficha para lograr recibir la atención médica.

El Dr. Vagón ofrece 550 consultas diarias entre medicina general y de especialidades además de laboratorio y estudios de gabinete.

La coordinación que el Alcalde y la primera dama mantienen con la gerencia de operaciones del Tren de la Salud, es vital para dar un excelente servicio a las familias.

Y es que son familias completas las que van a consultas médicas, porque como es un servicio gratuito el que están recibiendo.