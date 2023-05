Supervisa Piña el Pluvial de la Borja

El alcalde Roberto Piña supervisó la obra de drenaje pluvial de la colonia Borja, obra que tuvieron que detener debido a pronóstico de fuertes lluvias, por lo que se delimitó el área y no habrá acceso de vehículos para evitar daños en los automóviles de los ciudadanos.



Dicha área es la calle Constitución con Oriental en la colonia Borja, aquí permanecerá cerrado, no habrá manera de pasar por el lugar porque el agua puede provocar hundimientos.

El alcalde comentó que en esta calle había un "sistemita" pluvial realizado en anteriores administraciones pero tenía de ancho 40 centímetros, era insuficiente para ser la parte más baja de la ciudad, por eso se cambió a 1.20 cm.

Pero debido al pronóstico de lluvia durante este fin de semana, autoridades municipales volvieron a tapar y compactar, abrirán una vez que se vaya el agua e instalarán las rejillas.

Una vez que se abra se trabajará en los cimientos de las bases y entonces sí se colocará la rejilla, se tiene un 80% de avance en esta obra del drenaje pluvial de la colonia Guadalupe Borja, falta una rejilla más en la calle Libertad y conectar en calle Zacatecas.

El agua que cayó en días pasados no ocupó ni el 25% de la capacidad de este drenaje, falta conectar todos los sectores, una vez conectadas no se tendrá ningún problema.

"Ahorita hay un problema el agua pasa por aquí no se logra ir y busca la manera de tener la salida, la que va y conecta en calle Mina, ahí ya no se inunda tiene fluidez pero falta esa rejilla en la calle Libertad, está funcionando muy bien pero no está terminada pero la gente sabe que estamos trabajando y que les será de beneficio por tema de hundimientos, daño al pavimento e inundaciones", comentó el alcalde.

Falta un mes más, ese donde supervisó es un foco rojo que se va a acordonar, el alcalde comentó que la gente está conecta, en la calle Veracruz y sale a un vecino afuera de su casa, faltan dos cuadras y el vecino lo sabe.