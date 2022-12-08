Supervisa Piña Pavimentación

FRONTERA COAH-. Han pasado 15 días desde que el alcalde de Frontera fue intervenido quirúrgicamente por un problema de salud en las cervicales pero poco a poco recupera la movilidad, por ello aprovechó para hacer un recorrido por la obra de pavimentación en la calle Universidad que beneficia a habitantes de la colonia La Sierrita y Magisterial.

El alcalde inspeccionó esta obra junto con su equipo de trabajo del departamento de Obras Públicas, señaló que en esta calle Universidad había muchos desechos, basura, llantas, animales muertos, mucha suciedad.

Con esta obra se beneficia tanto los vecinos de la colonia La Sierrita, Ampliación, Nuevo Monterreal donde pidieron que limpiaran esta calle porque sí era una “cueva de lobos” para los jóvenes.

El alcalde señaló que no solo se pavimentó de orilla a orilla, sino que conectaron el acceso a la unidad deportiva que empezará el 09 de enero, está por pavimentarse completo y se va a colocar eliminación.

El objetivo es velar por la seguridad de los estudiantes, cuando los vecinos vieron que empezaron trabajar las maquinas e pusieron muy contentos, yo mismo no había visto que están por terminar faltan banquetas y la iluminación pero siguen trabajando.

“Los vecinos están muy contentos porque a estas alturas la administración sigue haciendo obra pública y es obra pública que beneficia a los ciudadanos, aquí estamos beneficiando 2 mil familias de manera directa con todo el tema de la seguridad de los muchachos, esto es inversión 100% municipal”, comentó.