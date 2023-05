Supervisa Piña pavimentación

FRONTERA COAH-. Vecinos de la calle San Luis tendrán que regularizar el servicio de red de drenaje y agua potable para que el municipio continúe con la obra de pavimentación que se realiza en esta área y que beneficiará a cerca de 400 familias.

Ayer el alcalde Roberto Piña acudió a realizar una supervisión de la obra que era muy necesaria para los vecinos ya que en esta área se ponía muy insalubre, el agua se estancaba porque no había salida, había hundimientos y se generaba cieno, además de que el olor era insoportable.

Los vecinos que habitan en este lugar acudieron ante autoridades a dejar una solicitud para solucionar el problema, el caso se fue incluso hasta salubridad, por lo que el municipio generó las condiciones y se conectó el Sistema de Agua y Drenaje.

1 / 2 Roberto Piña; alcalde. 2 / 2 No pueden pavimentar si no se cuenta con las condiciones. ❮❯

En la calle San Luis a la altura de la calle Luis Vásquez hacía el sur las tomas de drenaje y agua potable son nuevas pero el tramo de la calle Lázaro Cárdenas hacía el norte es donde se tiene algunas viviendas que no tienen contrato de agua potable y drenaje, es importante porque una vez que pavimenten no podrán romper para poner el servicio.

Por eso el alcalde dijo que trabajarán en pedirles a los vecinos que regularice sus contratos de agua potable, comentó que el contrato de agua es un tema del SIMAS, pero se insistirá a los vecinos para poder continuar con la obra.

Según el censo que trae la gente de Bienestar y Obras Públicas, son cerca de 400 familias las beneficiadas con esta obra en la que se realiza una inversión de 2 .5 millones de pesos.

El alcalde comentó que en una situación similar se encuentra un tramo de la calle Allende, donde también es un tema de salubridad, además de esta calle Allende que está sin drenaje y agua potable, está la calle Gasoducto que se contempla en el plan de obra de este año.

El alcalde Roberto Piña dijo que no hay un alto rezago de la falta de este servicio en Frontera pero sigue asistiendo, hay muchas tomas que no tienen contrato, dijo que él no las llamaría clandestinas pues más bien deberían tener un contrato, por eso dijo que se requiere de un programa para que ellos puedan regularizar su situación.