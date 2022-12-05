Supervisan el Drenaje Pluvial

FRONTERA COAH-. Autoridades municipales inspeccionaron la obra del drenaje pluvial que se realiza en la colonia Guadalupe Borja, en la que se está invirtiendo un recurso de 9 millones de pesos en la primera etapa, una obra muy esperada por los habitantes de este y otros sectores aledaños.

Así lo comentó Roberto del Bosque; director de Obras Públicas, dijo que ya están trabajando en la calle Torreón, faltan dos tubos para llegar a la calle Oriental, dijo que ahí hay una plancha de piedra y es algo muy frecuente en la colonia Borja, hay mucho material duro, pero esperan que en dos días llegar a la calle Oriental.

Dijo que hay en la calle Oriental son 118 metros, llevan 102 metros, hay un 10% de avance en la obra pero se espera terminar la primera etapa dentro de dos meses y medio, es decir para los primeros días de enero.

Se espera que para los primeros días de enero haya concluido la primera fase. Son 9 millones de pesos los que se realizan de inversión.

El director explicó que ya que se tenga una recta y salgan por la calle Oriental, es más fácil pues hay área donde deben tomar hasta 4 metros de profundidad para tomar el nivel, los tubos son de 91 centímetros.

En la primera etapa son 9 millones 500 mil pesos, comentó el director, dijo que los habitantes del sector están muy contentos pues nunca se había puesto atención a este problema ya que es el punto más bajo de la ciudad y siempre había mucha agua, se inundaba.

Esperan que se cierre la calle oriental por precaución, hasta ahorita no ha pasado a mayores y se va a beneficiar una gran parte de ciudadanos, esperan que esta semana se cierre la calle Torreón y entonces empezarán por la calle Oriental, se va a beneficiar toda la colonia Borja.

Van escavando y van tapando, así como las trincheras que están en calle Torreón con Sinaloa tapadas hasta que se pongan las rejillas sacarán tierra, ahorita no porque si llueve ocasionaría problemas porque la pendiente todavía no existe.