Talan mezquites en "Las Pompas"

CASTAÑOS COAH-. Castaños es un municipio que tiene mucha área rural, cuenta con mucha zona con mezquites y huizaches y estos han sido el blanco de los taladores ilegales, el paraje conocido como Las Pompas, fue dañado por personas inconscientes que talaron los arboles del lugar.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Juan Antonio Garza García quien exhortó a los integrantes de su cabildo a convertirse en guardianes ecológicos para entre todos erradicar este problema que en las últimas semanas se ha intensificado y que se presenta en más partes del municipio.

"Sucede que se debe tener un control más exacto y riguroso con dependencias competentes para que no se haga un saqueo, que se lleve exclusivamente leña seca, de acuerdo a los reglamentos que rija la comisión forestal, no abusar en el saqueo, no comercializarlo en exceso más que lo necesario", comentó el alcalde.

Dijo que lo peor del daño que se ocasionó en Las Pompas es que se talaron árboles que estaban verdes y da tristeza que exista ese tipo de cosos que no se tome consciencia que no se piense en el daño que se genera al talar árboles como los que se encuentran en esta zona.

Ya se giraron instrucciones al ministerio público para que pongan atención en eso, incluso Seguridad Pública ha detenido a las camionetas que transitan por el lugar y les ha aplicado multas por trasladar leña, pues además este es un delito federal.