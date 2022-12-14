También Beto,reconoce a MD

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez, Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, acompaño al Dr Mario Dávila Delgado en la presentación de su primer informe de gobierno.

Dijo que por la cercanía en distancia, Monclova es un municipio que ha confiado en el Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas, es la población que más visita sus lugares turísticos generando importante derrama económica.

Además hay familias que han elegido este lugar para casas de descanso, invertir en nuevos negocios que también generan empleo a los cieneguenses.

“Hay gran disposición de apoyarnos como parte de esta región centro-desierto con rutas de visita, conexión entre negocios de viajes, hospedaje, transporte y no se diga la coordinación en Seguridad Púbica junto a las diferentes corporaciones policiales desde la Sedena, Guardia Nacional, Policía de Coahuila para mantener operativos de vigilancia entre todos los municipios y tener paz social”.