También casi lista la Prepa

FRONTERA COAH-. “Sin lugar a dudas, si hay algo de lo que nos sentiremos orgullosos al terminar la admiración es de ver a los muchachos terminando en esta preparatoria que estará de primer nivel en el Ejido 8 de Enero”, así lo comentó el alcalde durante la supervisión de la obra señalando que el impuesto de la gente de Frontera se ve reflejado en obras como esta.



La mañana de ayer se vaciaron 25. 5 metros cúbicos de losa en las aulas de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Coahuila, por ello el alcalde Roberto Piña acudió al lugar junto a su equipo de trabajo acudió a la preparatoria.

1 / 3 El alcalde reconoció la labor de su equipo de trabajo. 2 / 3 Los empresarios de Frontera se siguen sumando. 3 / 3 Esto será la satisfacción de quienes integran la administración actual. ❮❯

“Estamos muy contentos con el ejercicio que hemos hecho aquí está todo mi equipo de trabajo Roberto del Bosque; director de Obras Públicas, Víctor Javier Martínez de Fomento Económico, mi directora de educación, Jazmín de Bienestar, todos, todos están involucrados”, comentó el alcalde.

Y es que a raíz de la convocatoria para las empresas, se fueron abocando a participar en cada una de las empresas que están en el cordón industrial y se fueron sumando con block, con cemento y otros materiales de construcción.

El alcalde reconoció a varios empresarios de la ciudad y dijo que la decisión del cabildo para invertir en la ciudad es muy importante para Frontera, pues además reconoció el trabajo de Miguel Huitrón; regidor de Fomento Agropecuario quien estuvo en contacto con los ejidatarios que donaron el predio donde se construye la preparatoria.

Hasta este momento se tiene un 80% de avance, se ha realizado una inversión de más de 11 millones de pesos de inversión 100% municipal, el 14 de agosto habrá clases en esta escuela.

Hay empresarios anotados para el equipamiento de estas instalaciones, el alcalde agradeció a todos los empresarios de Frontera, Antonio Álvarez, la gente de Teksid Hierro, Cesar Perales, Edgar Sierra, Roberto Garza, Arturo García y más empresarios están involucrados en el progreso de la ciudad.

El alcalde mencionó que está a disposición de la UA de C, dos hectáreas sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, para la llegada de universidades de Jurisprudencia y Medicina, si se tiene que hacer trabajo para involucrar obra pública se hará.