También entrega apoyos escolares

San Buenaventura, Coah.- El profesor Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a las escuelas Revolución y Nuevo Horizonte para atender las solicitudes de gestiones que han hecho directores y padres de familia.

Además de revisar las necesidades de estas instituciones educativas del municipio, el joven alcalde aprovechó para entregar paquetes escolares a los alumnos.

La regidora de Educación Rocío Rodríguez Carreón y directora Rosa María Hipólito coordinaron la visita a las escuelas primarias con la finalidad de dar la bienvenida a los alumnos, maestros, maestras y directores que han hecho su mejor esfuerzo para arrancar con entusiasmo el ciclo escolar 2023-2024.

La Directora Viviana Hernández agradeció al alcalde por estar al pendiente de sus gestiones y con este tipo de programas o asistencia se motiva a la sociedad de padres quienes poco a poco se integran a las actividades propias de cuidado y embellecimiento de los planteles.