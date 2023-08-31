También entrega apoyos escolares

Contactanos

Agradecen alumnos de la Revolución y Nuevo Horizonte por sus paquetes de útiles.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 31 agosto, 2023 - 07:29 p.m.
La Directora Viviana Hernández agradeció al alcalde por estar al pendiente de sus gestiones.

San Buenaventura, Coah.- El profesor Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a las escuelas Revolución y Nuevo Horizonte para atender las solicitudes de gestiones que han hecho directores y padres de familia.

Además de revisar las necesidades de estas instituciones educativas del municipio, el joven alcalde aprovechó para entregar paquetes escolares a los alumnos.

La regidora de Educación Rocío Rodríguez Carreón y directora Rosa María Hipólito coordinaron la visita a las escuelas primarias con la finalidad de dar la bienvenida a los alumnos, maestros, maestras y directores que han hecho su mejor esfuerzo para arrancar con entusiasmo el ciclo escolar 2023-2024.

La Directora Viviana Hernández agradeció al alcalde por estar al pendiente de sus gestiones y con este tipo de programas o asistencia se motiva a la sociedad de padres quienes poco a poco se integran a las actividades propias de cuidado y embellecimiento de los planteles.

El alcalde atendió las solicitudes de gestiones que han hecho directores y padres de familia.
El joven alcalde aprovechó para entregar paquetes escolares a los alumnos.
El profesor Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a las escuelas Revolución y Nuevo Horizonte.
    El alcalde atendió las solicitudes de gestiones que han hecho directores y padres de familia.

    El joven alcalde aprovechó para entregar paquetes escolares a los alumnos.

    El profesor Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a las escuelas Revolución y Nuevo Horizonte.

