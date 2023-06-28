También pozas están en riesgo

Humberto Villarreal Valdés, alcalde de Cuatro Ciénegas, informó que las pozas y humedales del valle se están secando y en los próximos días se dará a conocer un estudio sobre este fenómeno con medidas de corrección o remediación. El humedal conocido como El Churince ya se secó y otros cuerpos de agua van disminuyendo su nivel.

“Tenemos bellezas únicas, tenemos el deber de cuidarlas, hemos estado platicando con autoridades, hace días fue muy sonado que se estaban secando sobre todo las lagunas, pero para todo hay solución y estamos trabajando en ello”.

Recordó que hace 10 años todavía se encontraban varios humedales cerca del Pozo la Becerra y se debe a que han disminuido las lluvias; hay quienes opinan que hay sobreexplotación de agua en el Valle del Hundido.

“Es complicado saber, se dice que están conectados (los mantos freáticos). El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua acaba de terminar un estudio que todavía no lo damos a conocer, se está presentando con algunas autoridades, el tema es complicado, tengo al tanto al gobernador electo y nos vamos a reunir todos los implicados para marcar una directriz para salvar las aguas de Cuatro Ciénegas”.

Añadió que desde hace 15 años empezaron a escasear los humedales, algunos desaparecieron y hay qué determinar cuál es la conexión subterránea entre los diferentes valles.

Evitó informar sobre el estudio realizado por el IMTA, pero adelantó que habrá sorpresas con los resultados obtenidos.

“Más que todo, es una comparación de cómo estábamos antes del 2010 con el 2023, los resultados de los humedales, de las pozas y se plantean soluciones... estamos en plena sequía, está complicada. Los humedales de El Churínce es la parte más afectada... a final de cuentas hay actores que se dedican a la agricultura y el tema es ese, se están sobreexplotando algunos valles con la agricultura y hay que meter algún ordenamiento”.

Las medidas correctivas o de remediación se darán a conocer próximamente, pero señaló que el tema es muy complicado. La laguna y los humedales de El Churínce están secos y en otras zonas con cuerpos de agua el nivel ha bajado entre 30 y 40 centímetros del 2010 a la fecha.

Aclaró que el agua para consumo humano está garantizada, en dos ejidos es necesario llevarles con pipas y en la zona urbana se trabaja para dar el suministro las 24 horas. (CORTESÍA VANGUARDIA)