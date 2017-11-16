Taparán socavón en la occidental

Frontera.-Bajo el argumento de que tiene que ser una empresa externa la que se encargue de concluir las reparaciones, SIMAS mantiene abierto un socavón en la entrada a la privada Altamirano en la colonia Occidental, donde los vecinos señalan el riesgo que representa sobre todo por la presencia de menores que puedan caer en la misma.

Las familias que había en la privada Altamirano entre Porfirio Díaz y Victoriano Cepeda, indicaron que ya son repetidas las ocasiones que han solicitado al SIMAS concluyan el trabajo que hasta el momento se mantiene inconcluso y poniendo en riesgo sobre todo a menores.

Explicaron que fue por una fuga de agua que realizaron una excavación justo en la entrada a la privada pero a pesar de reparar dicha fuga, el pozo quedó abierto y solo lo señalaron instalando un cono que para colmo ya cayó al mismo socavón.

De igual forma detallaron que ya son repetidas las ocasiones que han pedido al sistema se termine el trabajo, pero el argumento que han ocupado es que ellos solo reparan las fugas y otra empresa externa es la encargada de concluir las labores al tapar y repavimentar.

Y es que la principal preocupación de las familias es que otro menor caiga en el pozo tal como ya sucedió en una ocasión, señalando que esa situación se evitará siempre y cuando el SIMAS concluya las labores.