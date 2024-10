Teme que la echen a la calle

FRONTERA COAH.- Blanca Estela Eredia López, residente de la colonia Diana Laura en Frontera, Coahuila, ha estado luchando durante años por la escrituración de su propiedad. A sus 65 años y con una discapacidad física que le impide caminar, Blanca se encuentra en una situación desesperante y teme ser desalojada de su hogar.

"No estoy jugando, me van a echar a la calle cuando quieran y soy capaz de hacer una locura. La culpa va a ser de quienes no le dan seguimiento a mi caso", expresó con angustia. Blanca compró el predio hace más de 30 años, y aunque inició el trámite de escrituración con la carta de liberación correspondiente, este documento caducó y tuvo que comenzar el proceso desde cero.

A pesar de haber presentado nuevamente su solicitud, hasta la fecha no ha recibido respuesta. Recientemente, varias familias han logrado completar sus trámites, mientras que el caso de Blanca parece estar estancado. "Yo vivo sola. Una señora me da de comer a veces y los jueves, viernes, sábado y domingo pido ayuda a la gente. Así es como sobrevivo", comentó.

Blanca hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que revisen su situación y le den seguimiento a su trámite. "Será hasta el día que no tenga vida cuando este trámite por fin se concluya y yo no esté para tener certeza jurídica de lo que ya es mi propiedad", lamentó.

Su historia pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchas personas en situaciones similares y la necesidad de un sistema más ágil y sensible para atender estos casos. La comunidad espera que las autoridades tomen acción inmediata para evitar que Blanca pierda su hogar y garantizarle la seguridad jurídica que tanto anhela.