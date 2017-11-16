Temen autorobo a tienda de ropa

SAN BUENAVENTURA COAH.- Ante la falta de denuncia, la Policía Investigadora no procedió al esclarecimiento del robo a la tienda Sensación ubicada frente a la plaza principal, ya que los dueños o encargados del lugar no acudieron a solicitar que dicho proceso se llevara a cabo.

David Zambrano, comandante de la mencionada corporación comentó que desde que se registró el robo y que fue descubierto el pasado seis de noviembre, de entrada se llevaron a cabo las diligencias necesarias en el lugar de los hechos pero el asunto no pasó de ahí, porque pese a las recomendaciones que les hicieron a los encargados de la tienda estos no acudieron a poner demanda.

No podemos decir nada al respecto porque no hubo denuncia, por lo tanto tampoco investigación, ante eso hacemos la recomendación a la población en general de que proceda de acuerdo a la ley denunciando si es víctima de un delito para proceder a investigar y dar con los responsables”, dijo.

Como se recordará, fue el pasado lunes seis del presente cuando se registró el atraco a la mencionada tienda y que de acuerdo con versiones extraoficiales fueron alrededor de cincuenta mil pesos los que los malandros se llevaron en mercancía y que supuestamente fue perpetrado por el personal que ahí labora.