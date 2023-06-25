Temen por indigentes

FRONTERA COAH-. Protección Civil sigue al tanto de las personas que se exponen al sol en estos días, sobre todo de los indigentes y más por las altas temperaturas que provocan golpe de calor que incluso puede ser mortal pero es difícil hacerlos cambiar de parecer y no aceptan las recomendaciones.

Ángelo Grimaldo Barboza, director de Protección Civil en Frontera, dijo que tienen contabilizadas tres personas que todos los días están sobre las vialidades, limpiando cristales de automóviles o solo pidiendo ayuda monetaria de la ciudadanía bajo las altas temperaturas.

“Es una gran preocupación ellos deberían de estar mejor resguardados y no exponerse a afectar el estado de su salud, nosotros hemos hecho lo correspondiente en querer brindarles alojo pero ellos se niegan, incluso hemos atendido reportes pero no quieren y no se les puede obligar”, señaló el director.

Comentó que no dejarán de ser insistentes en querer darles un resguardo a las personas, permanecerán cerca de ellos para brindarles el apoyo en dado caso que en algún momento se presente alguna situación.

En la región Centro se han tenido varias muertes debido al calor pues el director explicó que si el cuerpo excede la temperatura normal pueden perder la vida.