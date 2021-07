Temen suba gasolina a 25 pesos

FRONTERA., COAH.- Aunque el costo de la gasolina se ha mantenido estable por varios meses, empresarios del ramo gasolinero esperan que así siga por el bien de la cadena productiva, esto ante el anuncio dado a conocer a nivel nacional donde se informó que el costo por litro del combustible podrá incrementarse a más de 25 pesos en los próximos días.

Esperamos por el bien de todos que el recio menor a los 22 pesos se mantenga ya que es una cadena y si se llega a dar e incremento a más de 25 pesos por litro, estamos seguros de que los alimentos de la canasta básica y otros servicios también subirán de precio, haciendo un grave daño a la economía local, dijo Marco Antonio Ramón, empresario del ramo.

Dijo que las gasolineras dependen directamente de los diferentes proveedores, por ello depende la estación puede ofertar diferentes precios al público, sin embargo, el cliente debe revisar la calidad del producto y que en la gasolinera de su preferencia le surtan litro de a litros, ya que de lo contrario de nada sirve mantener un costo bajo si no se está dando un servicio y producto de calidad.

Mencionó que las especulaciones sobre el incremento a más de 25 pesos por litro que se viene manejando desde la semana pasada es una llamada de alerta no solo a los clientes, sino a los empresarios del ramo quienes, aunque se hayan mantenido durante muchos meses tratando de dejar un precio bajo, si el proveedor llega con el producto a un precio más caro, invariablemente el consumidor final tendrá que enfrentar un nuevo incremento.

"Por ahora no nos han informado de ningún cambio, nosotros exigimos a los proveedores que bajen los precios para que el público pueda pagar menos por el combustible, estamos conscientes de que en esta región del país se tiene preciado el costo de la gasolina magna, premium y diésel, pero la oferta se da en muchas gasolineras y se tiene que cuidar no solo el precio si no la calidad del producto".