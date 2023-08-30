Tendrá carreras y licenciaturas

FRONTERA COAH-. En aproximadamente un año y medio podrían estar ofertante carreras técnicas y licenciaturas en las instalaciones de la preparatoria Ladislao Farías Campos extensión 8 de Enero, así lo comentó Luis Gutiérrez Flores; Oficial Mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Se tiene un proyecto de inaugurar instituciones que permitan incrementar los servicios que se ofrecen en la región, es el caso de las instalaciones que se inauguraron ayer, estas instalaciones servirán para ofrecer carreras técnicas y de licenciatura y eventualmente postgrados.

Comentó que todos esos proyectos es parte de otro más grande del rectos para llevar un modelo educativo como el que se presenta en Frontera para llevar a otros municipios como Múzquiz, Matamoros y Ramos Arizpe.

En el resto de los municipios ya se cuenta con instalaciones, en Frontera son las únicas instalaciones nuevas que se están entregando, vamos a cambiar un poco la orientación de los servicios que ofrecen para poder incrementar el alcance esperado.

La licenciatura se tiene previsto que sea en aproximadamente un año y medio, sería en la misma preparatoria pues se quiere aprovechar las instalaciones al máximo, se tiene que revisar la vocación productiva de la localidad, hablo de carreras técnicas, pero requiere tiempo y análisis para detectar las necesidades de los empresarios y poderles ofrecer lo que requieren para la generación de empleo.

“Falta hacer un análisis a más detalle, necesitamos integrar un equipo de trabajo entre el Gobierno Municipal, el secretos empresarial y nosotros de la UA de C para identificar necesidades y definir el proyecto académico”, comentó.