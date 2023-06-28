Tendrá Frontera Casa del Jubilado

FRONTERA COAH-. En el municipio de Frontera también se contará con “La Casa del Jubilado” de los maestros adheridos a la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección, el alcalde Roberto Piña hizo el compromiso con la líder sindical, la maestra Isela Licerio Luevano.



Fue el pasado martes cuando el alcalde Roberto Piña viajó a la ciudad de México para reunirse con la líder sindical, de quien reconoció, es una excelente líder y con capacidad muy grande para hacer equipo.

Son cerca de 400 trabajadores de la Sección 38 en Frontera entre manuales y docentes, las instituciones de la ciudad se harán equipos de trabajo para eficientar el tema de la educación, pues el alcalde está 100% comprometido con este tema.

“Se hará una valoración de cómo estamos y cómo va subiendo el promedio de edad escolar en la ciudad y nos pusimos a ver tema preescolar, primaria, secundaria y preparatoria así como todo lo que implica el tema de lo que hemos hecho en los 70 edificios educativos de la ciudad”, comentó el alcalde.

Dijo que la maestra, prácticamente está entrando al sindicato y está revisando detalles, por lo que aprovechó la oportunidad y le comentó que en Monclova, Castaños y otros municipios de la región se tienen instalaciones de la Sección 38 pero en Frontera no se tiene, incluso están buscando un centro de retiro para los jubilados.

Por lo que se gestionó ante el alcalde un predio para ellos poder construir el edificio, el alcalde le dijo que sí y mencionó que no necesitan muchos, se requiere un terreno para construir y en eso están, pronto empezarán a trabajar en eso, se tienen varias opciones pero empezarán a “arrastrar el lápiz” para ver ese tema.