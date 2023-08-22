Tendrá Frontera nuevo panteón

FRONTERA COAH.- La próxima semana empieza la delimitación y limpieza del terreno que será el nuevo panteón municipal en Frontera, obras públicas ya está trabajando en lo correspondiente, así lo dio a conocer el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

El alcalde anunció así la creación de este nuevo panteón municipal que por lo menos tendrá más de 60 años de durabilidad, el alcalde dijo sentirse agradecido con lo que representa los ejidatarios del Ejido Frontera por todo el apoyo y la disposición.

El alcalde comentó que lo primero que se hizo la solicitud de donación, después la donación y posteriormente la rectificación y la última reunión que tenían fue para ver cómo se haría el trámite a la presidencia municipal es decir, cómo pasaría el terreno a ser de la presidencia municipal.

“No se tiene problema para eso, el alcalde recordó que el panteón que existe en Frontera tiene 50 o 60 años en construcción y apenas hace 3 años que se obtuvo la escritura para el Panteón de la occidental”, comentó el alcalde.

Dijo que la semana que viene se tendrá maquinaria y personal trabajando en la limpieza conozca del lugar, probablemente se coloque la primera piedra o lo que signifique, dijo que tienen que contemplar en la ley de ingreso del próximo año lo que va a representar el tema del panteón porque no podrían cobrar ni hacer ejercicio de un lote sino aparece en la ley de ingresos.

"Yo tengo que decirle al Gobierno del Estado que pienso hacer un ejercicio en el panteón que le costará a los ciudadanos cierta cantidad pero en este momento no sé cuánto costará pero son 10 hectáreas y una parte son para los 130 ejidatarios, son lotes de 2 x 3”, dijo el alcalde.