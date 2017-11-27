Tendría Pozuelos tanque elevado

Frontera.-Las proyecciones de obra que el SIMAS tiene para el municipio como la construcción de un tanque de almacenamiento en Pozuelos que sería de gran importancia y utilidad no podrá ser cumplida en la actual administración porque son obras de largo plazo, detalló el director de Obras Públicas quien además es consejero del sistema.

Ricardo Góngora, expuso que por el momento se desconoce los montos de una obra de esa magnitud ya que solo se tiene la proyección por parte del SIMAS, donde se planea lo anterior para garantizar el abasto en la ciudad en caso de que se presenten fallas en el pozo de bombeo.

Dijo que una obra de esa magnitud será de gran utilidad ya que se han presentado anteriormente fallas en el suministro del agua al municipio en el pozo de Pozuelos y justo con una acción de este tipo se evitaría otra situación similar.

Explicó que en los cerca de 40 días que le restan a la actual administración sería imposible realizar un trabajo como ese que evidentemente es de largo plazo, pero sostuvo que independiente de que se pueda realizar en la siguiente administración es muy buena la intención que por el momento se tiene del Sistema Intermunicipal.

El director de Obras Públicas en el Municipio, que además es parte del consejo del SIMAS, aseguró que hay otros proyectos en los planes de trabajo del Sistema pero de igual forma son a largo plazo.