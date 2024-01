Tensión por Cierre UPIIC

Un promedio de 300 estudiantes así como docentes y padres de familia hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que intervengan en el tema del Instituto Politécnico Nacional en San Buenaventura donde pretenden reubicarlos a la ciudad de México ya que la institución educativa cerraría sus puertas, en este momento se realiza una reunión a puerta cerrada, sin permitir el acceso a medios de comunicación.

"Señor gobernador escuche a padres y alumnos de la UPIIC, llevársela a CDMX es para la gran mayoría de ellos, frustrar sus deseos de salir adelante y tener un mejor futuro, una calidad de vida que impactará en sus familias, la región no está en sus mejores momentos y las condiciones de salir adelante son pocas o no a mediano plazo; tener la UPIIC en San Buenaventura es dar certeza, seguridad y respiro a muchas familias", son las palabras de estudiantes y docentes.

Adán San Miguel es un estudiante del quinto semestre en la carrera de ingeniería de Inteligencia Artificial, señaló que solamente les dijeron que quitarían instalaciones y que si querían los realizaban en la Ciudad de México.

"Es difícil para todos nosotros ir hasta allá a terminar de estudiar, el semestre inicia el 13 de febrero por lo que ni siquiera tuvimos tiempo de tener un poco de dinero o hacer lo necesario, somos cerca de 300 alumnos los que se ven afectados", comentó.

Dijo que les comentan es porque el Gobierno del Estado no ha apoyado en nada, las instalaciones no se han hecho conforme a lo acordado, se invirtió mucho dinero en los laboratorios y equipos por lo que no tienen instalaciones, provisionalmente tomaron parte del Cecytec y aunque se dice que ya no los quieren en este plantel es mentira.

En la reunión estuvieron presentes directivos del Instituto Politécnico Nacional, Carlos Paredes director de la institución, además de alumnos y padres de familia y un promedio de 20 docentes que también pudieran reubicar o definitivamente despedir.

La reunión de ayer a las 5:00 pm revisaron los puntos de en qué universidades pudieran irse, así como los medios que permitan a los jóvenes terminar sus estudios pues les ofrecieron un apoyo de 2 mil pesos mensuales lo que es prácticamente nada en dado caso de tener que ir a estudiar a la Ciudad de México.

Los alumnos mencionaron que en el 2019 cuando llegó el politécnico, les vendieron la idea de que sería una universidad fija por lo que ahora hacen un llamado a Manolo Jiménez Salinas; Gobernador del Estado para que les apoyen ya que por parte del gobierno municipal a cargo de Hugo Sánchez Lozano está en toda disposición de ayudar para que los jóvenes terminen sus estudios.