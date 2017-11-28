Terminan prepa 72 estudiantes

Frontera.- A la par de la certificación de los Centros de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, ayer se celebró la graduación de la primera generación de la preparatoria que se tiene en dicho centro, en la cual 72 alumnas recibieron su certificado durante la ceremonia que encabezó el mandatario estatal Rubén Moreira.

De forma simbólica, alumnas de la preparatoria del Centro de Justicia recibieron de manos del Gobernador su certificado, escuchando además el mensaje del Mandatario que destacó el empeño que cada una de las 72 que culminaron sus estudios mostró durante el año que duró el ciclo.

Dijo que con esto se da mayor posibilidad a que todas y cada una de ellas pueda tener un mejor futuro y sobre todo que ahora puedan buscar seguir con un mayor estudio mediante universidad, destacando también que en Frontera se ubica una de las ocho nuevas que se inauguraron en el Estado.

Por su parte, la alumna María del Pilar Caballero Tamayo habló a nombre de sus compañeras y agradeció todo el apoyo que se les dio, además de agradecer la inauguración de las tres aulas que se tienen ya de forma fija para que otras mujeres reciban también el estudio de preparatoria.