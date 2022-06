Terminan talleres artísticos

Cuatro Ciénegas, Coah.- En Casa de la Cultura Cuatro Ciénegas, se llevó a cabo la clausura de talleres artísticos, contando con la presencia de la Profesora Leticia Moreno, regidora de Educación, en representación del alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez.

Familias de los alumnos agradecieron al alcalde Beto Villarreal por acercar los talleres culturales a la población lo que permite desarrollar habilidades y talentos en los más pequeños ciudadanos.

Talleres como pintura, danza y música fueron parte de la exposición que mostraron los alumnos con cuadros artísticos de sus aprendizajes, desatando el aplauso del público.

Durante el emotivo discurso en representación del alcalde Beto Villarreal, la profesora Leticia Moreno, mencionó: "Como ya lo dijo Einstein, el arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo, y para mí, no hay camino más sencillo en la vida que el que te hace feliz y te hace sentir vivo. De todo corazón, felicito a esta institución y a todas las personas que hoy finalizan cursos, no por lo que hoy concluyen, sino por haber tomado la ruta correcta hacia la verdadera felicidad... Porque la felicidad abunda en el universo de las artes".

Asistieron la Ing. Saily Idolina Mendoza, síndico municipal; Ing. Javier Mtanous, presidente del Comité de Feria Pueblo Mágico; C. Armandina Ayala, regidora de Alumbrado Público; M.V.Z Alma Villarreal, regidora de Turismo y Fomento Económico; C. Dora María Garza, directora de Turismo, Lic. Yolanda Cantú, directora de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de la región, C. Sandra Cantú, presidente Patronato Casa de la Cultura, C. Mónica García, directora de Cultura, entre otras personalidades.