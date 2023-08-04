Tiene Frontera al “Comandante 52”

FRONTERA COAH-. En la presidencia municipal de Frontera se colocó al “Comandante 52”, un bombero creado para generar conciencia en la población a lo importante que es el conocer los número de emergencia como el de Protección Civil que es el 866 6342990 está las 24 horas los 365 días del año.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, mencionó que es importante mencionar que Protección Civil brindó 2 mil 800 servicios, 8 servicios al día aproximadamente, el 70% de dichos servicios son atención pre hospitalaria, el resto es incendios, derrames, fugas, caídas de árboles, inundaciones y de más.

“Prestan un servicio muy profesional a la comunidad, traen una ambulancia de urgencias básicas y bomberos a la vez”, comentó el director.

Este año la tendencia anda cerca de los 3 mil servicios, puede variar, el director mencionó que es un gran trabajo el que realizan los elementos por eso es importante que tengan un sueldo digno ya que ganan 4 mil pesos por quincena.

Comentó que por la labro que realizan deberían mejorar sus salario a lo que está ganando un elemento de Seguridad Pública que gana cerca de 7 mil pesos porque los bomberos arriesgan su vida a cada servicio que acuden.