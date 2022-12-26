Tiene SEDU quejas en la CDHEC

SALTILLO, COAH.- Por denuncias de mala atención a menores e inconformidad de trato laboral a personal docente, la Secretaría de Educación se encuentra en la lista de las dependencias por quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la CDHEC, Hugo Morales Valdés y añadió que la SEDU ocupa el quinto lugar de las instituciones con más quejas por violación a los derechos humanos: “Son quejas que tienen que ver con el trato a los menores, al igual que mesas directivas y fueron interpuestas por parte de los padres de familia”.

Morales Valdés señaló que la CDHEC puede emitir recomendaciones a la Secretaría de Educación en caso de que los conflictos no logren resolverse con conformidad para ambos actores: “Algunas de las denuncias son por actos de discriminación a los menores estudiantes, ya sea por su apariencia física y condición social”.

Por otra parte, las inconformidades de las mesas directivas de los planteles son por cobros indebidos o acciones que realizaron y que derivaron en desacuerdos con los padres de familia, detalló el funcionario estatal.

Asimismo, personal docente acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila por considerar que sus superiores ejercieron situaciones que les generaron inconformidades y por ello emitieron sus denuncias ante la dependencia.