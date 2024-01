Tira camionetas basura en calles de Frontera

FRONTERA COAH.- Dos camionetas andan por toda la ciudad de Frontera tirando basura y están contratadas por un empresario de la ciudad el cual ya está identificado, "Creen que destruir construye, eso es una tontera, seguiremos limpiando para que Frontera siga siendo la ciudad más limpia", comentó el alcalde Roberto Piña.

Señaló que en estas unidades andan personas que se meten a bodegas, deshacen cajas, bolsas grandes de hule y las tiran por el libramiento y por las calles principales para después decir que la ciudad está sucia.

"Yo no le apuesto a las campañas de odio, nunca he sido un tipo que construya en base a destruir", señaló el alcalde Roberto Piña.

Y es que ya empezó la guerra sucia en contra del alcalde Roberto Piña quien mencionó que hay gente que no puede dar más que la maldad y construir a través de la destrucción, que no avanzan más que a través del agandalle y la descalificación.

Señaló que a gente cercana a él se agüitan por esta situación pero él no tiene ningún problema pues en algún momento le enseñaron cómo se manejan las redes sociales cuando quería ser candidato, la planilla roja le ganaba 7 a 1 en redes sociales y finalmente él ganó la elección por lo que comentó que las redes sociales son generadores de opiniones.

Comentó que quienes lo conocen saben que trabaja todo el día y dijo que toda su vida ha trabajado arduamente pues nadie lo enseñará a trabajar o a decirle lo que él ya sabe qué tiene que hacer.

Dijo que seguirán limpiando la ciudad, no se construye destruyendo, esa es una estrategia loca, mucha gente no sabe el alcance que tiene un presiente municipal, la manera en que se informa de cosas que quisiera no saber, no se la dicen a Piña sino al presidente municipal.