Tirarán barda a martillazos

FRONTERA., COAH.- Una inconformidad entre vecinos podría derivar en que una mujer derribara a "martillazos" una barda que divide los domicilios ubicados en la calle 5 de la colonia Aeropuerto, toda vez que un inquilino recién llegado al sector construyó su casa y bardeo su espacio, situación que causó molestia entre los demás habitantes quienes aseguran es un área verde.

"El vecino que recién construyó no debió colocar la barda que separa las viviendas porque simplemente nos quita la visibilidad, aquí nunca hemos bardeado ni colocado nada entre casa y casa porque todos nos cuidamos, además nos puso un bote de basura en la banqueta y obstruye nuestra pasada".

La Vecina inconforme de nombre María Caballero García dijo que este problema lo tiene desde hace poco más de un mes, cuando el nuevo vecino llegó al lugar y modificó el área, lo que le causa gran molestia.

"Yo ya hablé con él y no quiere entender, su barda me tapa toda la vista hacia las demás casas y el bote de basura obstruye la pasada, en el ayuntamiento no me hacen caso porque el vecino ha de tener "palancas" pero si las autoridades no atienden, yo misma voy a derribar la barda a martillazos", aseguró.

La inconforme al ser cuestionada sobre que regla de construcción está violando el vecino en cuestión, esta aseguró que de construir en área verde y obstruir el paso de peatones por la banqueta, razón por la que pide la intervención de las autoridades antes de que se genere un problema más grande.