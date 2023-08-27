“Toca” el alma con su música

La música provoca emociones de todo tipo, alegría, tristeza, evoca recuerdos, inspira, incita las lágrimas, anima y homenajea a las personas. Aquellos que desean cantar siempre encuentran una canción para hacerlo y sino la componen, esta es la historia de Fidencio Eduardo García Salazar “El Güero”, un ciudadano de Frontera que compone corridos para homenajear a las personas.



Nació un 10 de enero de 1977, es un fronterense de corazón que disfruta de tocar la guitarra y cantar, aún más sí se trata de sus propias canciones, trabaja en una empresa metal-mecánica pero sin duda lo que más le apasiona es componer, su estilo está basado en Chalino Sánchez, conocido como “El Rey del Corrido”.

“El Güero”, así le dicen sus amigos, también hace cumbias y boleros, su distintivo es que en ocasiones lo contratan para fiestas, reunión o hasta sepelios, es cuestión de minutos para que se nutra de algunos datos y de manera improvisada compone algo para la persona homenajeada.

El talento lo heredó de sus ancestros, Julio y Luis Salazar, fueron su abuelo y su tío, los hermanos originarios de una comunidad rural de San Luis Potosí, todos los días tocaban la guitarra y se ponían a cantar, terminaron su ciclo de vida pero los hijos de ambos siguieron con ese talento y ahora Fidencio y su hermano también lo hacen, sus sobrinos van por el mismo camino o al menos así lo demuestran cuando toman la escoba y simulan tocar la guitarra mientras se ponen a cantar.

Señala que su primera composición fue a los 12 años, recuerda con exactitud ese momento cuando se enamoró y sufrió las primeras decepciones amorosas, creyó que el mundo se acabaría y sus sentimientos lo hicieron escribir un tema que después tituló “Cerquita de la 1”, en esa alocada adolescencia tocó la ventana en una vivienda queriendo hablar con la jovencita a la que le pertenecía su corazón.

Desde ese momento, pasó mucho tiempo y muchas vivencias que sirvieron no solo para aprender sino también para componer, es fecha que sigue recordando de los más grandes consejos que le han brindado, Mónico Escobedo Molina le aconsejó que siempre cargará una pluma porque la inspiración llega y rápido se va.

Hasta hoy, ha compuesto un promedio de 720 canciones, entre boleros, rancheros, cumbias, incluso de corte religioso pero el grueso de dichas composiciones son corridos como el de la historia de una persona de la colonia Borja de Frontera que le contó su sentir porque no funcionó la relación con su pareja, dado que los dos eran muy jóvenes, se acabó la historia de amor de la que nació una hija, a él le dolió mucho, le empezó a contar, de ahí nació la canción titulada “Los dos favores”.

Tiene otros temas como “La Cumbia de Monclova”, “El corrido de Frontera”, “La casa de los abuelos”, “El corrido del Dr. Juan Antonio Garza García”, actual alcalde de Castaños Coahuila así como el tema de la película “El Hombre Misterioso” y muchos más corridos que ha hecho en fiestas de cumpleaños, reuniones en amigos, sepelios y más.

Tiene como meta registrar algunos de sus temas, no con el fin de lograr un beneficio económico, sino para darse a conocer, espera pronto tener el golpe de suerte porque alguien se interese por su trabajo.

“Le pido mucho a mi padre, la oportunidad de cantar con un grupo en un escenario grande, lo hago a nivel local pero quisiera que mi trabajo se reconociera más ampliamente, señaló.

Señaló que a la petición de corridos, si lo contratan para un homenaje al esposo, padre, hermano tío o cualquier otro familiar, regala la letra porque es un trabajo que le pagaron, hay veces que ya no les gusta que se toque pero a veces pide permiso para cantarlas, es muy cuidadoso en ese aspecto.

La gente que desee contactarlo puede hacerlo al teléfono 8661437299 y también pueden visitar su Facebook García Fidencio Eduardo, así como el canal de Youtube “Corridos de Frontera”.

Como lo dice un proverbio “Una caminata de mil kilómetros empieza con el primer paso” y Fidencio García ha dado más de dos pasos y seguirá en esta lucha, seguirá en el camino de la vida recolectando historias con las que pueda crear la letra de una canción.