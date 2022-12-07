Toman Evangelistas Congreso del Estado

SALTILLO, COAH.- Encabezados por el Pastor Arturo Verdal, alrededor de cien integrantes evangélicos de la Alianza Ministerial en Coahuila irrumpieron en el Congreso del Estado para pedir se detengan la Reforma en la que se le prohíbe realizar terapias de reconversión, mismas que consisten en “corregir” comportamientos homosexuales.

Legisladores locales esperaban el inicio del informe de actividades del titular de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales, cuando los evangélicos ingresaron al recinto entre cantos y alabanzas para solicitar una audiencia con el Presidente del Congreso, Eduardo Olmos y entregarle un oficio en el que se manifestaban en contra de las iniciativas de leyes que protegen los derechos de la comunidad LGBT.

De acuerdo al Pastor Arturo Verdal, es posible “corregir” los comportamientos homosexuales a través de la oración y con la ayuda de la Biblia: “Estamos a favor de la familia tradicional y la defendemos, porque lo natural es que las parejas estén conformadas por un hombre y una mujer, por eso les damos el apoyo espiritual, pero no son terapias”, explicó.

Cabe señalar que la Iniciativa de Ley que prohíbe las terapias de conversión la presentó la Diputada Martha Loera Arámbula, en la que se propone también castigar hasta con 12 años de prisión a quien la realice, imparta, aplique o financie cualquier tipo de tratamiento que anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

De igual manera, se plantea aplicar una multa de 192 mil pesos y duplicar las sanciones cuando los pacientes de las terapias sean menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad; además de que atentan contra los derechos humanos de la comunidad LGBT.

Por su parte, Arturo Verdal aseguró que de no detener la Iniciativa de Ley que presenta la legisladora del PRI, volverán al Congreso del Estado tal y como lo hicieron este miércoles para protestar y negó que en las prácticas de conversión se maltrate y se obligue a las personas (entre ellos menores de edad) para que asistan a la ayuda que se les otorga por parte de los pastores y líderes de la iglesia cristiana.