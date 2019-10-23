Toman padres la Ignacio Zaragoza

FRONTERA, COAH.- Padres de familia y miembros de la mesa directiva de la Secundaria General Ignacio Zaragoza cerraron el portón de la institución debido a que desde que inició el ciclo escolar los alumnos no reciben sus horas clases completas, por un pleito entre docentes.

Es debido al desacuerdo que tiene el sindicato de maestros representados por Sandra Rada y el director del plantel, quienes no muestran una conformidad sobre la distribución de las horas.

“Tenemos desde inicios de año sin maestros que cubran las 80 horas que se tienen pendientes”.

El señor Mario Contreras y Lorena Rodríguez, acompañados de miembros de la asociación de padres de familia, fueron los encargados de evitar que el portón del plantel fuera abierto evitando así el ingreso de más de mil alumnos entre los dos turnos, ya que aseguraron no levantarán el paro hasta que les den una respuesta favorable a su problema.

Explicaron que mientras el director Juan Escobedo Leal trata de acomodar las más de 80 horas que se tienen pendientes entre los maestros de la institución, la Dirigente del Sindicato Sandra Alvarado rada exige que sean docentes sindicalizados las que las cubran, por lo que optan por dejarlas sin entregar, provocando que los alumnos tengan más horas libres que horas clases.

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“Queremos que el profesor Higinio González venga y nos resuelva este problema, no es posible que los muchachos no tengan maestros desde el primer día de clases, ya que el aprendizaje es mínimo y no se tiene ningún avance ni logro académico desde el año anterior”.

Mencionaron que para dar un ejemplo de la magnitud del problema, de los 14 salones existentes solo dos tienen completas las horas, por lo que el resto del alumnado solo está en la escuela perdiendo tiempo, ya que no tienen maestros que les cubran materias importantes como español y matemáticas entre otras.

Cabe mencionar que hasta el cierre de la edición no se había permitido el acceso a los alumnos de los dos turnos, ya que los padres de familia amenazaron con cerrar el plantel durante varios días hasta que alguna autoridad de la Secretaría de Educación acuda y asigne las horas a los maestros correspondientes o asigne maestros nuevos.