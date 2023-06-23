Trabaja San Buena en bacheo

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura trabaja en la rehabilitación de pavimento a través del programa de bacheo.

Se aplicó asfalto en calles de la Zona Centro como Victoria, colonia Eulalio Gutiérrez, Bulevares como el cruce del Magisterio esquina con Francisco Villa con la finalidad de dar mejor imagen y evitar accidentes.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo un recorrido por el municipio supervisando trabajos de bacheo en calles o algún espacio de concreto hidráulico que sufrió daños por las pasadas lluvias o introducción de servicios básicos.

También se rehabilitó calle Guillermo Prieto, otras de la colonia Amalia Solórzano como la calle Francisco González Bocanegra, calle Dalias y otras más de colonia 18 de febrero.