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Coahuila

Trabaja San Buena en bacheo

Se atienden gestiones y rehabilitación de bulevares

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 23 junio, 2023 - 06:46 p.m.
Trabaja San Buena en bacheo
El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo un recorrido por el municipio.

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura trabaja en la rehabilitación de pavimento a través del programa de bacheo.

Se aplicó asfalto en calles de la Zona Centro como  Victoria, colonia  Eulalio Gutiérrez, Bulevares como el cruce del  Magisterio esquina con Francisco Villa con la finalidad de dar mejor imagen y evitar accidentes.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo un recorrido por el municipio supervisando  trabajos de bacheo en calles o algún espacio de concreto hidráulico que sufrió daños por  las pasadas lluvias o introducción de servicios básicos.

También se rehabilitó calle Guillermo Prieto, otras de la colonia Amalia Solórzano como la calle Francisco González Bocanegra, calle Dalias y  otras más de colonia 18 de febrero.

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Trabaja San Buena en bacheo
Ayuntamiento de San Buenaventura trabaja en la rehabilitación de pavimento.
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Trabaja San Buena en bacheo
Supervisan trabajos de bacheo en calles o algún espacio de concreto hidráulico.
 

  • Trabaja San Buena en bacheo

    Ayuntamiento de San Buenaventura trabaja en la rehabilitación de pavimento.

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    Supervisan trabajos de bacheo en calles o algún espacio de concreto hidráulico.

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