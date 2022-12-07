Traslada 200 alumnos El FronteraBus 1 y2

El FronteraBus 1 y 2, trasladó a más de 200 alumnos de diversas primarias de Frontera hacia las instalaciones del CETis 46 donde alumnos, maestros y estudiantes les prepararon una posada navideña en la que disfrutaron de una sana convivencia, regalos, cantos, villancicos y un refrigerio.

A este evento se presentó David Borrego, regidor de Hacienda en representación del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, la regidora de Salud Ana Banda y Angélica Jacobo, coordinadora de Educación.

"Nos invitaron a presenciar los cantos, coreografías y todo lo que maestros y alumnos prepararon para los pequeños de las escuelas de la periferia, cómo siempre nuestro alcalde Roberto Piña apoyando la educación y en esta ocasión los trae hasta este plantel y los lleva de regresó", indicó el regidor de Hacienda.

Mencionó que esta actividad es muy significativa para los menores quienes a veces por la situación económica por la que atraviesan sus papás no pueden obtener un obsequio en la navidad.

Los pequeñines bailaron, cantaron, jugaron, pasando un momento agradable y feliz acompañados de sus maestras, los jóvenes de preparatoria y autoridades municipales.