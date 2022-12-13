Trenazo, fue por Culpa de vándalos

FRONTERA COAH-. El vandalismo fue lo que ocasionó el descarrilamiento de la locomotora y vagones del ferrocarril de la línea Coahuila Durango, señaló Ángelo Grimaldo director de Protección Civil, aseguró que existe un importante tramo del Ejido 8 de Enero a la colonia Diana Laura en donde los amantes de lo ajeno constantemente roban piezas de la vía lo que significa un riesgo latente.

Fue el pasado lunes cuando se presentó el accidente, se trata de dos locomotoras y cinco vagones del ferrocarril, el director mencionó que tras este accidente la misma gente de la empresa y ellos como Protección Civil estuvieron revisando evidencias y no hay otra causa que el vandalismo.

Explicó que por donde corre un ferrocarril se tiene durmientes, la placa de asiento del riel, alcayatas y arriba del durmiente ya es metal, no se roban el riel pero sí las placas.

Es preocupante por el material que se traslada. Afortunadamente no pasó a mayores. Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil.

La última inspección que realizó la gente de Coahuila Durango fue a las 3:00 PM del día del accidente, en ese tramo constantemente están reponiendo las placas, el accidente fue cerca de las 5:00PM, dos horas después de la última inspección.

Ángelo Grimaldo comentó que muy cerca del accidente se localizaron placas de asiento que se habían quitado y estaban cerca de unos arbustos, lo que quiere decir que los amantes de lo ajeno las quitan y luego acuden por ellas en vehículos.

El director dijo que es preocupante esta situación esto luego de que Frontera es una ciudad rielera, la economía gira alrededor del ferrocarril, hay carros de sustancias químicas sobre todo en Ferromex donde se manejan materiales como amoniaco, gasolina, diésel y más sustancias peligrosas que si llegara a ocurrir lo que pasó en Coahuila Durango sería una catástrofe, afortunadamente en este caso no fue así pues lo que trasportaban era mineral de fierro, que venía de Durango e iba a AHMSA.

“No pasó a mayores en el sentido del material que se derramó, hubo gente lesionada que ya salieron del hospital, no fueron lesiones de gravedad afortunadamente, pero pues la maquina se acostó y la gente iba adentro”, comentó.