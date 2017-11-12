Ubicará Ecología los canales de desagüe

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Personal de Ecología ubicará los canales de desagüe del agua de lluvia que pudieran afectar algunos sectores de la localidad para posteriormente limpiarlos de basura y hierba.

Estando estos en pésimas condiciones como resultado de las recientes lluvias, el director Rolando Sánchez Fabián dijo que esta labor representa mucho trabajo para su personal, por lo que buscará la manera de que otros departamentos se coordinen con él para que las actividades sean más rápidas.

Explicó que de acuerdo con el estudio que realizaron en la Ciudad, encontraron que son muchos los canales de desagüe en la Ciudad y que pocos son los que reciben mantenimiento, de ahí que las inundaciones y desbordamientos se presentan cuando llueve y eso es lo que se pretende evitar.

Por otro lado comentó el entrevistado que de acuerdo con las condiciones del suelo, es a la salida a los ejidos en donde los canales de desagüe están completamente sucios y en algunos tramos ni se distinguen, por ese motivo las labores se llevarán a cabo una vez que se coordinen los que participarán en él.

Por una parte podemos decir que esto es obra de la naturaleza y que la lluvia hace lo que le toca, pero por otra es enfrentar una situación propiciada por la población al ver estos espacios como depósitos de basura e incluso de animales muertos que contaminan por completo el ambiente.