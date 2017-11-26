Último adiós a Irving

Frontera.- Con mensajes mediante redes sociales como “te voy a extrañar un chin..carnal, o ya sabemos que están con tu mamá” entre otros de parte de sus amigos y sus familiares se manifestó el cariño que le tenían a Irving Hernández quien el pasado viernes terminó con su existencia a sus 17 años de edad con una fatal decisión.

En las redes sociales los comentarios del dolor por la pérdida del amigo, del primo, del carnal como muchos lo señalan se dejó sentir de inmediato con muchos mensajes como el de Elizabeth Hernández que en su muro publicó “ay mi niño ojala todo esto fuera una pesadilla mi hermanito mi cuatito te voy a extrañar mucho Irvin”.

De igual manera Grecia Hernández emitió en su muro un mensaje donde dejó ver el dolor tan grande que en su corazón se generó ante la pérdida de Irving Hernández detallando “un ángel más nos cuida desde el cielo, solamente tú sabes tus razones por las que lo hiciste flaquito pero nunca pensaste en el dolor grande y el vacío que nos dejarás sin tu presencia, eras como mi hermano, tanto tiempo que convivimos solo le pido a Dios que te tenga en su Santa Gloria y que descanses en paz, un beso y un fuerte abrazo hasta el cielo mi niño hoy el cielo está de fiesta pues reciben a un bello ángel más” concluye en su comentario.

Así como estos, muchos otros mensajes más en los que nadie se explica el motivo que llevó al joven que consideran como amigable y tranquilo a quitarse la vida, ya que fue la fatal decisión que el pasado viernes tomó Irving sin dejar recado póstumo.

Ayer, sus familiares y amigos le dieron el último adiós, sin dar crédito a los sucedido y buscando en todo momento ofrecer una palabra de aliento para la familia de este joven, sobre todo a su señor padre, ya que su mamá desde 10 años atrás falleció.