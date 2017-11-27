Una odisea el limpiar la plaza

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Toda una odisea es para los responsables de la limpieza y el orden cuidar una plaza pública. La legendaria plazuela Valenzuela es para los sambonenses símbolo de tradición y tardes de convivencia, llena de recuerdos para muchos que en los años setentas y ochentas llevaban a sus parejas a tomarse un yuki mientras descansaban en las bancas de granito que hoy, pese al paso del tiempo se mantienen intactas y en sus respectivos lugares.

La plazuela Valenzuela tiene su historia, ubicada en el corazón de la Ciudad ha pasado por varias transformaciones siempre con la intención de conservar ese aire de pueblo a donde acudan las familias completas a pasar un rato de esparcimiento.

Hoy día este lugar tiene juegos infantiles, áreas verdes bien cuidadas, recipientes para la basura que desafortunadamente no todos utilizan, alumbrado especial para que dé cobertura aún en aquellos espacios donde los árboles dominan por su altura y antigüedad.

Luce bien y hasta hermosa pero no siempre fue así, en los años noventa cuando se presentó el auge de los comercios ambulantes que después pasaron a ser pulgas organizadas bajo estatutos políticos, fue este lugar donde por varios años pernoctaron los comerciantes quienes violentaron el convenio de cuidarla acabándola por completo.

Fue una época difícil, dijo el encargado del cuidar el lugar, Miguel de los Santos Pinales, quien junto con su compañero Santiago llegan muy temprano a la plazuela para comenzar los trabajos de limpieza.

La basura es lo que domina en todos lados y eso es lamentable porque en todos lados tenemos botes para que la depositen pero no lo hacen, eso nos obliga a barrer toda el área pero más en donde están los juegos infantiles porque es la más visitada.

El lugar tiene muchos espacios que están reforestados, zacate, flores, árboles nuevos y otros no tanto que igual los tienen que cuidar para que se vean bonitos.

Lo que más resalta son las bancas de granito rosado, que ahora no son tanto por el paso del tiempo y el maltrato pero que permanecen en pie dispersas por los corredores en donde los ciudadanos descansan después de acudir a hacer compras o simplemente acompañados por sus hijos o amigos.

Satisfecho con su trabajo diario, Miguel dice que aún cuando es una rutina que cumple, no deja de ser satisfactorio ver que muchos pobladores sí valoran lo que hacen para que la plazuela este siempre bonita. “Para nosotros el mejor pago que podemos recibir es ver que la gente cuide la plaza, que deposite la basura en su lugar porque con eso demuestra que le interesa tener plazuela para muchos años y para que las generaciones venideras también la disfruten.