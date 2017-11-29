Urge ayuda para cirugía de Diana

SAN BUENAVENTURA, COAH.- A punto de complicarse la situación de la menor Diana Paola Estrada Samaniego a quien le cayera el techado del Gimnasio ubicado en la colonia Benito Juárez encima, porque la placa que le pusieron para enderezar la columna está presionando las vertebras debido al crecimiento natural del cuerpo, los padres de esta han encontrado negativas en todos lados por lo que temen no poder juntar los 75 mil pesos que cuesta la cirugía para el retiro de la placa.

Angustiada la madre de esta, Juanita Samaniego de los Santos dijo que su hija debió ser operada el cinco de octubre pero ante la falta de dinero y con la esperanza de que les iban a ayudar no pudieron hacer actividades, además de que no pueden dejar sola a la jovencita ya que los dolores que tiene en los huesos es insoportable por lo que la tienen con calmantes cuyo efecto dura muy poco.

Diana Paola fue operada el 20 de febrero una vez que la trasladaron al Hospital Universitario de Saltillo, pero los médicos le dijeron que la placa que enderezó la columna se tiene que quitar por fuerza, pues de no hacerlo corre el riesgo de que fuera más perjudicial que benéfica porque los huesos están creciendo una vez que soldan.

Dijo que ella desde el mes de septiembre que andan buscando ayuda y en todos lados se encontraron con negativas y ahora les salen con que ya no se puede porque las administraciones cerraron y nada se puede hacer.

“Es muy costoso pero tenemos que operarla, por eso vamos a buscar ayuda en todas las dependencias porque es mucho el dinero que nos cobran para quitarle la placa que tiene en la columna”.