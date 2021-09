Urgen madres deportación de migrantes

FRONTERA., COAH.- "Esperaremos a que nos llegue la resolución del pedimento que realizamos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con la intención de saber cuál es el paso a seguir con respecto a la situación legal de nuestros hijos en Estados Unidos, porque hasta el momento ni el consulado ni ellos nos han dado información sobre cuando los van a repatriar a México".

Sandra Guadalupe Calvillo Martínez, madre de José Eduardo Olivares Calvillo dijo que en la Secretaría de Relaciones Exteriores les pidieron documentación oficial de sus hijos como es el acta de nacimiento y credencial de elector, toda vez que al parecer los jóvenes serán repatriados a México por Tamaulipas, sin embargo se está haciendo la petición para que sean enviados por la Frontera de Coahuila.

La madre de familia dijo que esperan que los cuatro jóvenes que salieron desde el 1 de septiembre del ejido La Cruz y se entregaron a la patrulla fronteriza cuando estaban ya en suelo americano, sean repatriados lo más pronto posible, pues en el caso de su hijo tiene asuntos muy importantes que arreglar para la guardia y custodia de sus hijos, los cuales no pueden ni repetirse ni cambiarse de fecha.

Aseguró que aunque les han informado que los jóvenes posiblemente están detenidos por allanamiento, estos aseguran que las autoridades nada les han informado sobre el tema, por lo que desconocen la fecha en que van a ser regresados a México y sobre todo si están detenidos por algún delito cometido al pisar de forma ilegal tierra americana.

"Hoy no he hablado con mi hijo, ayer me llamó y está tranquilo, vamos a esperar a que la SRE envíe el paquete con los nombres de nuestros hijos al consulado, por ahora no vamos hacer nada, en mi caso no me han pedido dinero para liberar a mi hijo ni para hacer presión con las autoridades para que me lo suelten".