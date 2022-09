Urgen policías en San Buena

SAN BUENAVENTURA; COAH.- Se necesita de más elementos de Seguridad Pública pero no es nada fácil contratar comentó Cristian Rolando Venegas Burciaga; director de la corporación, dijo que los principales impedimentos es que no pasan la prueba de control y confianza pero otro problema es que muchos de los interesados no terminaron la preparatoria.

Señaló que este es un proceso largo, pero han tomado otro tipo de medidas para no gastar tanto tiempo y dinero en personas que muchas veces no aprueban los exámenes, dijo que primero los interesados les envían la papelería, se les otorgan unos cuadernillos antes de mandarlos a la prueba de control y confianza para ir analizando y saber que tanta posibilidad hay de aprobar.

Comentó que antes mandaban 20 personas pero solo pasaban 5 por lo que perdían tiempo y dinero, ahora que implementan estos cuadernillos se capacita a los policías y de alguna manera se les prepara para cuando les toque presentar sus pruebas.

Hasta este momento desde que inició la administración de Hugo Lozano, han contratado solamente a tres elementos, inicialmente eran seis, pero tres no aprobaron el examen de control y confianza por lo que quedaron descartados.

"Se supone que ahorita debe haber un promedio de 40 elementos, debe de haber 1.8 policías por cada mil habitantes, en San Buenaventura a hay 25 mil habitantes y solamente tenemos 18 elementos", comentó el director Cristian Rolando Venegas Burciaga.

Comentó que el alcalde Hugo Lozano hizo el compromiso de contratar más elementos, dijo que hay disposición de contratación pero además de la prueba de control y confianza otro problema es la preparatoria o la cartilla liberada.

Hizo un exhorto a la gente interesada en formar parte de las filas de la corporación a que se acerquen y se vayan preparando para presentar la prueba de control y confianza, el requisito indispensable para ser servidor público.